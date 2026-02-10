Fregene, lavori per la posa della fibra ottica: modifiche temporanee alla viabilità dall’11 febbraio al 2 marzo

Divieti di sosta, senso unico alternato e limite a 30 km/h nelle strade interessate dagli interventi

A Fregene, dall’11 febbraio al 2 marzo 2026, saranno effettuati lavori per la posa della fibra ottica. Per consentire il regolare svolgimento degli interventi, nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 17:00 sarà istituita una disciplina di traffico provvisoria nelle strade interessate.

Nel dettaglio, è prevista l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nei tratti di volta in volta coinvolti dai lavori, che saranno opportunamente delimitati e segnalati. Inoltre, verrà attivato il senso unico alternato e sarà imposto il limite di velocità di 30 km/h nelle aree interessate dal cantiere.

La segnaletica temporanea comprenderà il divieto di sosta con rimozione, i cartelli di preavviso lavori in corso, il limite a 30 km/h, le frecce direzionali e l’eventuale utilizzo di movieri per regolare la circolazione.

Le vie coinvolte dagli interventi sono:

– Viale della Pineta di Fregene;

– Via Ortona;

– Via Duino;

– Via Marina di Campo;

– Via San Lucido;

– Via Lardenza;

– Via Foce Verde;

– Viale Sestri Ponente.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.