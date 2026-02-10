Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 10 Febbraio 2026

Fregene, lavori per la posa della fibra ottica: modifiche temporanee alla viabilità dall’11 febbraio al 2 marzo

Divieti di sosta, senso unico alternato e limite a 30 km/h nelle strade interessate dagli interventi

 

A Fregene, dall’11 febbraio al 2 marzo 2026, saranno effettuati lavori per la posa della fibra ottica. Per consentire il regolare svolgimento degli interventi, nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 17:00 sarà istituita una disciplina di traffico provvisoria nelle strade interessate.

 

Nel dettaglio, è prevista l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nei tratti di volta in volta coinvolti dai lavori, che saranno opportunamente delimitati e segnalati. Inoltre, verrà attivato il senso unico alternato e sarà imposto il limite di velocità di 30 km/h nelle aree interessate dal cantiere.

 

La segnaletica temporanea comprenderà il divieto di sosta con rimozione, i cartelli di preavviso lavori in corso, il limite a 30 km/h, le frecce direzionali e l’eventuale utilizzo di movieri per regolare la circolazione.

 

Le vie coinvolte dagli interventi sono:

 

– Viale della Pineta di Fregene;
– Via Ortona;
– Via Duino;
– Via Marina di Campo;
– Via San Lucido;
– Via Lardenza;
– Via Foce Verde;
– Viale Sestri Ponente.

 

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.

 

 

 

 

