Fiumicino celebra il “Giorno del Ricordo”

Sul molo di ponente istituzioni e associazioni rendono omaggio ai caduti delle foibe e agli esuli giuliano-dalmati

di Fernanda De Nitto

In occasione del “Giorno del Ricordo”, istituito nel 2004 come commemorazione civile nazionale che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata, l’Amministrazione Comunale di Fiumicino ha deposto una corona di alloro nell’area del molo di ponente dedicato alla “Passeggiata del ricordo”.

Tale giornata è stata istituita circa venti anni fa per “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessiva vicenda del confine orientale”.

Per rinnovare la memoria di tali tragici accadimenti il Sindaco Mario Baccini, insieme al Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, ai rappresentanti della giunta e del consiglio, congiuntamente con le forze dell’ordine, le rappresentanze dell’associazionismo in congedo, della Pro Loco di Fiumicino e della Misericordia, hanno simbolicamente omaggiato tale luogo, a perpetuo ricordo di una delle pagine più drammatiche della storia della nazione. A seguito della deposizione della corona ai piedi della targa, il parroco della Chiesa Santa Maria Porto della Salute, Padre Leonardo Ciarlo, ha impartito la benedizione per tutti i caduti.

La passeggiata del ricordo è stata, infatti, istituita dall’Amministrazione di Fiumicino lo scorso anno proprio per non dimenticare le vittime di uno degli episodi più drammatici della storia del nostro Paese. Sul molo di ponente sono state anche installate cinque banchine che commemorano, con le loro intestazioni, alcuni tragici avvenimenti e protagonisti dell’esodo istriano.

“La cerimonia odierna costituisce un’occasione importante per ricordare i nostri caduti, tutti gli italiani che hanno subito il nefasto evento dopo l’accordo di Parigi, quando sono state cedute le terre alla Jugoslavia. Ricordiamo l’esodo di 250.000 italiani, di cui una buona parte di loro sono stati trucidati durante questo terribile evento. A Fiumicino abbiamo voluto ricordare con questa targa tale giornata, affinchè non si perda mai la memoria, nel ricordo dei tanti nostri connazionali che hanno sacrificato la loro vita per la causa italiana” ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini durante la cerimonia di ricordo sul molo di ponente