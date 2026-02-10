Fiumicino diventa palcoscenico della canzone d’autore

A fine marzo nasce “Scalo d’Autore”, la nuova rassegna diretta da Maurizio Martinelli tra musica, racconti e set intimi sul litorale

Non più solo un luogo di transito, ma una destinazione culturale d’eccellenza. A fine marzo nasce a Fiumicino “Scalo d’Autore”, la nuova rassegna dedicata alla canzone d’autore italiana. Ideato e diretto da Maurizio Martinelli, il progetto trasforma il litorale romano in un palcoscenico intimo e vibrante, restituendo centralità alla narrazione in musica.

La cornice scelta per questa “altitudine” artistica è La Giò Music Restaurant (via Portuense 2489), spazio che ha saputo fondere l’alta cultura enogastronomica con una programmazione live di respiro nazionale. Il nome della rassegna gioca con l’identità cosmopolita della città: uno “scalo” dove le parole e le melodie dei migliori artisti “atterrano” per incontrare il pubblico, lontano dal rumore di fondo della quotidianità.

La Direzione Artistica: l’esperienza di Maurizio Martinelli

A guidare la rassegna è una figura di spicco del panorama musicale e radiotelevisivo romano. Maurizio Martinelli vanta una importante carriera eclettica. Già direttore artistico di Radio Italia Anni 60 Roma e ideatore del pluripremiato programma Container (vincitore del “Microfono d’Oro”), Martinelli ha saputo negli anni unire la sua anima di cantautore e pianista — con album come I dettagli di un giorno, Project e Senza Filtri — a una profonda sensibilità per i temi sociali e la qualità del racconto musicale. Questa duplice veste di addetto ai lavori e artista gli ha permesso di tessere una rete di collaborazioni di prestigio, che oggi mette a disposizione di Fiumicino per creare un format in cui la musica non sia solo intrattenimento, ma un’esperienza immersiva.

“Con Scalo d’Autore vogliamo riportare l’emozione e la parola al centro del villaggio – dichiara Maurizio Martinelli – Fiumicino merita un palco dove la musica sia un viaggio condiviso tra artista e ascoltatore. Abbiamo scelto La Giò perché incarna perfettamente quel connubio tra accoglienza, passione e qualità che è alla base della nostra visione artistica”.

Il Programma e il Format

Il calendario, che verrà svelato nelle prossime settimane, promette un mix ricercato tra firme consolidate della scena nazionale e nuovi talenti. Il format punterà su set intimi, valorizzando l’esecuzione live e il racconto della genesi dei brani, permettendo al pubblico di scoprire il “dietro le quinte” creativo di ogni artista.

Maurizio Martinelli e il sociale

Maurizio Martinelli come cantautore, si distingue per uno stile che fonde pop d’autore, influenze jazz e rock progressivo. Il suo impegno sociale lo ha portato a vincere lo Special Award Sociale alla Festa del Cinema di Roma per il videoclip “Anima a brandelli”.