Via del Portico Placidiano, una strada dimenticata

Buche, rattoppi e tombini pericolosi: i residenti chiedono un intervento urgente dell’amministrazione

Gentile direttore le scrivo per mettere in evidenza lo stato di abbandona in cui versa via del Portico Placidiano. La strada è piena di buche e rattoppi vari senza un rifacimento vero e proprio di un nuovo massetto in asfalto.

In modo particolare si notano un progressivo abbassamento dei tombini per la raccolta delle acque piovane.

Sarebbe il caso che l’amministrazione intervenga per evitare che accadano incidenti a persone e ai mezzi che transitano sulla strada.

Lettera inviata da: Fabio G.

