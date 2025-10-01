Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 1 Ottobre 2025

Via del Portico Placidiano, una strada dimenticata

Buche, rattoppi e tombini pericolosi: i residenti chiedono un intervento urgente dell’amministrazione

 

Gentile direttore le scrivo per mettere in evidenza lo stato di abbandona in cui versa via del Portico Placidiano. La strada è piena di buche e rattoppi vari senza un rifacimento vero e proprio di un nuovo massetto in asfalto.

 

In modo particolare si notano un progressivo abbassamento dei tombini per la raccolta delle acque piovane.

 

 

Sarebbe il caso che l’amministrazione intervenga per evitare che accadano incidenti a persone e ai mezzi che transitano sulla strada.

 

 

Lettera inviata da: Fabio G.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Via Portico Placidiano
Articoli correlati
Lettere

Via del Portico Placidiano, una strada dimenticata

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Parliamo di...

“Le strade di Maccarese”: il nuovo saggio di Riccardo Di Giuseppe

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Politica

Alitalia, a rischio 2mila lavoratori: Califano (Pd) chiede un tavolo di crisi

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Cronaca

Fiumicino guarda al futuro, De Pascali: "Confronto sul potenziamento dell’area vasta"

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Primo Piano

Flavia, 19enne di Fiumicino, nuova allieva di "Amici 25"

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz