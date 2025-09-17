Via del Consorzio Focense: una pista da corsa nel silenzio delle istituzioni

Auto a 100 km/h, animali investiti e residenti a rischio: quanto vale la vita di chi abita a Focene?

Vi contatto perché ieri sera sono stato spettatore di un fatto gravissimo. Io abito in via del Consorzio Focense, strada ormai sempre nota in modo negativo.

Nei fine settimana siamo invasi da bagnanti sempre più maleducati e che non rispettano nessuna regola. Durante la settimana e di notte diventa una sorta di pista di F1.

Ieri sera a farne le spese è stato un povero gatto, ma al suo posto potevo essere io, che ho rischiato di essere investito più volte specialmente la mattina presto quando vado al lavoro. È stato investito da un’auto che è passata a non meno di 100km/h e successivamente i proprietari del gatto hanno rischiato di essere investiti a loro volta quando sono usciti per soccorrere la bestiola.

È intervenuta anche una pattuglia della polizia, per verbalizzare tutto, ma il problema è la velocità.

Possibile che una strada di quasi un chilometro abbia solo tre lampioni e per giunta all’incrocio con via delle Carenarie? Su tutto il territorio fiumicinense sono stati messi i dissuasori o dossi per la velocità, a Focene ci sono solo in via di Focene, hanno un costo così elevato per metterne un paio su questa via? Oppure aspettiamo la prossima campagna elettorale?

Mi affido come sempre a voi, portavoce dei nostri pensieri. Grazie

Lettera inviata da: Daniele P.

