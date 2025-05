“Utopia Politica”

Un’utopia sana che ci restituisca la voglia di credere che un’altra politica è possibile

Salve Lettori e Lettrici, mi chiamo Gianmarco Irienti, sono il segretario di Azione Fiumicino e voglio oggi filosofeggiare – con spirito leggero ma intento serio – su un’utopia politica. Un’utopia che ha il cuore al Centro.

Un Centro politico, sì, con la C maiuscola. Non un compromesso tiepido o una terra di nessuno dove si annacquano le idee, ma un punto d’incontro consapevole, vivo, ideale. Un centro di gravità permanente, come direbbe Battiato, dove possano convergere onestà, competenza, concretezza. Un luogo politico e culturale in cui la buona politica torni ad essere ambizione collettiva, e non mera gestione del quotidiano.

Nel mio sogno – sì, lo dichiaro apertamente – c’è un’Italia in cui il Centro sappia tenere insieme ciò che oggi sembra diviso: la difesa dei diritti sociali (salute, istruzione, famiglia, lavoro) e la promozione del merito, della libertà di impresa, del rischio calcolato, della progettualità.

L’utopia politica che immagino non è né di destra né di sinistra, né nostalgica né eccessivamente futurista. È un progetto lungo, difficile, imperfetto, ma giusto nei suoi presupposti: uno spazio dove le intenzioni migliori trovano concretezza e dove chi costruisce valore per sé e per gli altri viene riconosciuto, sostenuto, premiato. Penso agli imprenditori onesti, ai giovani che vogliono provarci, agli artigiani del nuovo e agli innovatori del possibile. E penso a uno Stato che sappia accompagnare, e non soffocare, chi si rimbocca le maniche. Un Centro politico che difende i diritti senza burocratizzarli, che favorisce la crescita senza svendere i principi, che premia l’impresa senza sacrificare l’umanità.

Lo so: è un’idea ambiziosa, fragile, visionaria, forse persino troppo ottimista per i tempi che viviamo. Ma è da lì che dobbiamo ripartire: da un’utopia sana, che spinga in avanti il pensiero e la prassi, che ci tolga di dosso il cinismo di questi anni e ci restituisca la voglia di credere che un’altra politica è possibile. Non una politica che urla, semplifica o promette l’impossibile. Ma una politica che costruisce. Che media, ragiona, ascolta. Che crea futuro. E che non ha paura di dire: il Centro può essere casa. Per tutti coloro che credono che onestà, competenza e giustizia sociale non siano categorie in conflitto, ma valori da coniugare ogni giorno. Ecco: questa è la mia utopia politica.

Lettera inviata da: Gianmarco Irienti (Segretario di Azione Fiumicino)

