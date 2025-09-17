Trasporto pubblico: disservizi linea direttrice Fco-Ostia

Sono iniziate le scuole ed i ragazzi che ne devono usufruire rimangono a piedi

Anche oggi, come nei giorni precedenti da quando sono aperte le scuole, il servizio trasporto pubblico con direttrice Ostia è insufficiente, come gli scorsi anni.

Quest’anno le notizie che le scuole comunali di Fiumicino hanno avuto un calo di iscrizioni, ciò a discapito delle scuole superiori di Ostia, le quali hanno avuto un aumento dovuto ai ragazzi che crescono e quelli che andavano alle medie lo scorso anno oggi sono iscritti alle superiori.

Ma purtroppo tale sfumatura non è stata colta dal Comune né tanto più dalle società di trasporto pubblico [Cotral e Trotta], forse per mancanza di comunicazione, ed ecco che noi genitori ci facciamo carico anche di questo corto circuito.

Appunto come dicevo all’inizio della lettera, da quando sono iniziate le scuole superiori in modo parziale, e da questa settimana in modo totale, i ragazzi che appunto devono usufruire del trasporto pubblico rimangono a piedi. Infatti, già dalle fermate della parte finale di Via Trincea delle Frasche e per tutte le fermate di Via della Scafa i ragazzi in attesa non vengono raccolti; per quanto riguarda la Soc. Trotta perché ha messo a disposizione 3 navette da 18 posti, quindi solo 54 fortunati possono usufruire del servizio, invece per Cotral che già in quell’orario [07:00 – 07:40] sono pieni di gente che si reca a lavoro oltre agli studenti.

Lettera inviata da: Stefano M.

