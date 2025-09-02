Territorio preda degli zozzoni e nessuno controlla

Fototrappole, ennesima promessa da marinaio: la lettera di Federico C.

Spettabile redazione, scrivo per denunciare il fenomeno incontrollato delle discariche abusive, di ogni genere, sul territorio.

È giusto premettere e sottolineare che la responsabilità principale è degli zozzoni che però agiscono incontrollati e indisturbati nonostante la promessa di installare le fototrappole per scovarli e sanzionarli.

Ennesima promessa da marinaio dell’assessore all’ambiente che quando era in opposizione, denunciava, con manifestazioni di protesta, la giunta Montino per inconcludenza e mancato controllo tramite le fototrappole. Ricordo invece che la precedente amministrazione le aveva installate riuscendo a contenere il fenomeno proprio con le telecamere scovando e sanzionando decine di sporcaccioni, come evidenziato anche da vostri servizi giornalistici (clicca qui).

Intanto la Tari non diminuisce, anzi la bolletta aumenta e i servizi diminuiscono, come l’accesso ridotto ai centri di raccolta e la mancata raccolta degli abiti usati. Aumento causato dagli alti costi delle bonifiche non compensati dagli introiti delle sanzioni. Sarebbe ora che la giunta Baccini, dopo oltre due anni, mantenga le promesse invece di fare sterili polemiche.

Immagine di repertorio

Lettera inviata da: Federico C.

Invia la tua segnalazione a info@fiumicino-online.it