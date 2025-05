Stagione balneare: anticipare il servizio delle 7 postazioni ecologiche sui lungomare

Necessarie per limitare almeno il malcostume di discariche incontrollate

Gentile direttore, abbiamo appreso tramite il vostro articolo che, sabato 17 maggio, avrà inizio la stagione balneare (clicca qui)

Sarebbe quindi opportuno, come da me auspicato e proposto tramite la vostra testata il 2 maggio (clicca qui), anticipare il servizio delle sette postazioni ecologiche sui lungomare, magari prevedendone anche una anche infrasettimanale, per limitare almeno il malcostume di discariche incontrollate. La ringrazio per l’attenzione.

Lettera inviata da: Federico C.

