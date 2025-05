Sabato 17 maggio il via alla stagione balneare sulla costa di Fiumicino

La stagione balneare, con l’ordinanza firmata dal Sindaco Baccini, si concluderà il 21 settembre

di Dario Nottola

Scatterà ufficialmente sabato 17 maggio la stagione balneare sulla costa del Comune di Fiumicino, che comprende le località balneari di Isola Sacra, Fregene, Focene, Maccarese e Passoscuro. Sui 24 chilometri di costa del Comune, di cui 12 chilometri di spiagge libere e che ha oltre 100 tra stabilimenti e chioschi attrezzati.

La stagione balneare, con l’ordinanza firmata ieri dal sindaco Mario Baccini, si concluderà il 21 settembre. Ecco alcune delle disposizioni principali: le strutture balneari dovranno essere aperte al pubblico, con servizio di assistenza e salvataggio garantito, nella fascia oraria 9-19. I concessionari “devono poi assicurare il libero e gratuito transito, attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque, il mare”. Vietata ogni attività che produca rumore attraverso apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo, dalle 13 alle 17; ed ancora, per rendere fruibile la spiaggia ai disabili, i concessionari dovranno inoltre riservare almeno un ombrellone nelle prime file a soggetti con disabilità attrezzandolo con idonee pedane e lettini ad altezza maggiorata. I concessionari hanno l’obbligo di affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica indicante la visibilità e l’accessibilità al mare da parte dei soggetti portatori di handicap. Per i concessionari degli stabilimenti balneari alle prescrizioni di cui sopra si aggiunge l’obbligo di prevedere almeno una cabina idonea ad accogliere le persone diversamente abili ed una carrozzella di tipo J.O.B.

È garantito il libero accesso ai cani durante la stagione balneare nel tratto di spiaggia libera in gestione al Comune sul litorale di Passoscuro per un’estensione di circa 200 metri che va da circa 100 metri a sud della Zona A dedicata al kitesurf a circa 150 metri a nord della concessione intestata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. È garantita la libera pratica del naturismo nel tratto di litorale compreso tra Fiumicino e Focene per un’estensione di circa 600 metri alle spalle della pineta di Via Coccia di Morto, compreso tra Via del Pesce Luna e 200 metri a sud della spiaggia antistante il radar aeroportuale.

E’ sempre poi vietato accendere fuochi di qualsiasi genere e/o natura, e falò. Vietato occupare con ombrelloni, sdraio, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso; Indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, durante l’intero orario di utilizzazione delle piscine deve essere assicurata la presenza in loco di un addetto, riconoscibile per la maglietta recante la dicitura “salvataggio”, munito del brevetto di “Assistente bagnanti”, in corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento, o altro titolo equipollente.

L’attività del kitesurf è vietata per tutta la stagione balneare su tutto il litorale del Comune di Fiumicino, con l’esclusione di 7 aree regolamentate tra Passoscuro e la costa di Pesce Luna:

– ZONA A – tratto di litorale posto a sud del confine nord del Comune di Fiumicino per una estensione di 200 metri nelle adiacenze della foce del fosso Cupino.

– ZONA B – tratto di litorale compreso tra Passoscuro e Palidoro per una estensione di 50 metri a partire da 100 metri a nord di Via Stintino a Passoscuro.

– ZONA C – tratto di litorale compreso tra le strutture balneare “Rambla” e “BauBeach” per una estensione di 50 metri.

– ZONA D – tratto di litorale compreso tra Fregene e Maccarese per una estensione di 200 metri a partire da 50 metri a nord del confine (lato Fregene) della riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

– ZONA E – tratto di litorale compreso tra Fregene e Focene per una estensione di 50 metri a partire da 50 m a sud del pennello in corrispondenza della ex struttura balneare denominata “La Perla”.

– ZONA F – tratto di litorale compreso tra Focene e Fregene per una estensione di 100 metri a partire da 100 m a nord del confine (lato Focene) della riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

– ZONA G – tratto di arenile dell’estensione di circa 150 metri ubicato in zona “Pesce Luna”, e precisamente circa 150 metri a sud della punta e circa 250 metri a nord del chiosco “Azul”.