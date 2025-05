Con il taglio dei servizi diminuisce la Raccolta Differenziata nel nostro comune

Gentile Direttore, le scrivo per segnalare che dal sito “Fiumicino Differenzia” ho potuto constatare una brusca frenata della Raccolta Differenziata nel nostro Comune.

I recenti tagli dei servizi, quali l’impossibilità di conferire gli ingombranti presso i centri di raccolta, la variazione delle modalità di conferimento degli sfalci e potature e il ritiro dei cassonetti per il conferimento degli abiti usati, hanno sicuramente influito negativamente sulla percentuale di Raccolta Differenziata.

C’è da sperare che questi disservizi vengano eliminati al più presto altrimenti, con l’aumento del “secco residuo” e dei relativi costi di smaltimento rischiamo, dopo anni, di andare incontro ad un aumento della TARI.

Speriamo inoltre che il piano estivo entri in vigore al più presto, come da voi preannunciato lo scorso anno (CLICCA QUI), per cercare almeno di tamponare la situazione.

Sarebbe inoltre auspicabile un incremento delle giornata delle postazioni sui lungomare, al momento previste solo il sabato, la domenica e i giorni festivi, aggiungendone almeno una infrasettimanale, un adeguamento degli orari, anticipando anche la data di partenza al 15 Maggio anziché dal 2 Giugno come lo scorso anno. La ringrazio per la sua attenzione e disponibilità nel dare spazio alla voce di noi Cittadini.

Lettera inviata da: Federico C.

