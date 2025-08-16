Spiagge di Fiumicino sommerse da rifiuti

Il vostro territorio sta diventando ogni giorno più bello, ma tutto questo impegno rischia di essere vanificato

Gentili redazioni e gentili amministratori, sono Chiara Grasso, divulgatrice, giornalista e presidente di ETICOSCIENZA, associazione di tutela ambientale e vi scrivo per denunciare la gravissima situazione delle spiagge di Fiumicino, di cui allego breve video che verrà pubblicato sui diversi canali social (CLICCA QUI). Si tratta di un breve estratto di circa mezz’ora di camminata nella spiaggia libera e in quella bellissima “spiaggia per tutti”, meravigliosa iniziativa che è da lodare.

Il vostro territorio sta lavorando molto per il turismo e sta diventando ogni giorno più bello, ma tutto questo impegno rischia di essere vanificato: le spiagge sono sommerse da rifiuti e mozziconi, il mare sembra una discarica e spesso non ci si può neppure stendere con un telo. È un peccato ancora più grande vedere che i bambini non possano giocare liberamente sulla sabbia perché sporca e pericolosa.

Le spiagge dovrebbero essere un patrimonio di tutti, non un luogo degradato. Serve con urgenza:

– un potenziamento della pulizia e dei controlli;

– sanzioni più severe verso chi sporca;

– campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini e turisti.

Chiedo, quindi, ufficialmente che questa situazione venga affrontata in modo serio e subito e che se ne parli pubblicamente: non possiamo permettere che il mare e le spiagge di Fiumicino vengano ricordate per l’incuria invece che per la loro bellezza.

Non vogliamo più risposte di giustificazioni o le solite scuse “la gente è maleducata. Noi facciamo il possibile”. Perché sta nelle amministrazioni educare ed eventualmente multare i propri cittadini e non è ammissibile una condizione come quella che DA SEMPRE si verifica nelle spiagge demaniali e concesse, di Fiumicino.

Con la speranza di un cambiamento urgente, resto a disposizione, Cordiali saluti.

Lettera inviata da: Chiara Grasso, divulgatrice, giornalista e presidente di ETICOSCIENZA

