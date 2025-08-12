Sicurezza stradale Isola Sacra: urgente ripristino 2 specchi parabolici su via delle Lampare

Il primo all’incrocio con via Angelo Paolucci e il secondo all’incrocio con via Giuliano Prini

Vorrei portare all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, lo stato di pericolo in cui versano due incroci a Isola Sacra.

1) Lo specchio stradale ubicato in via delle Lampare all’incrocio con via Angelo Paolucci è mancante perché rotto dopo l’ennesimo incidente avvenuto circa 3 mesi e mai più sostituito (vedi foto).

2) Lo specchio stradale successivo, ubicato su via delle Lampare all’angolo con via Giuliano Prini non risulta più idoneo per la sua funzione in quanto posizionato in modo irregolare, forse a causa di altro piccolo incidente che ha colpito il palo di sostegno (vedi foto).

Voglio fare questa segnalazione perché, a causa di queste anomalie, ogni giorno si rischiano incidenti con tutte la conseguenze del caso essendo gli incroci in questione molto pericolosi!

Lettera inviata da: Aldo D. P. (residente nella zona)

