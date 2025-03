Segnalazione stato di degrado accanto alla Ecoisola di Fiumicino

Ci sono numerosi sacchi di rifiuti

Buongiorno vi scrivo per segnalare lo stato di degrado di come versa la postazione della Ecoisola tecnologica per il conferimento dei rifiuti differenziati, posizionata davanti al plateatico del mercato del sabato, a Fiumicino.

Come si può vedere dalla foto, accanto e dietro la Ecoisola ci sono numerosi sacchi di rifiuti. Serve una bonifica

Lettera inviata da: Dario C.

