Scarrabili, 500 metri di fila e 3 ore per conferire i rifiuti

Il servizio è peggiorato e gli incivili ne approfittano per scaricare i rifiuti ovunque

Egregio direttore, volevo denunciare quanto sta accadendo questa mattina a piazzale Borsellino dove sono stati posizionati gli scaricabili.

È da questa mattina che sono in fila per conferire degli ingombranti, visto che presso il centro di raccolta non è possibile. Invece di migliorare il servizio è peggiorato e gli incivili ne approfittano per scaricare i rifiuti ovunque.

L’Amministrazione deve fare qualcosa perché non è ammissibile trattare così i cittadini che pagano regolarmente la TARI. Mi scuso per lo sfogo, ma sono veramente amareggiato. La ringrazio comunque per l’attenzione.

Lettera inviata da: Dario M.

