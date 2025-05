Sanità, è possibile far diventare le due “megatorri”, all’ingresso della città, un ospedale?

Lancio questa mia proposta nella speranza possa essere presa in considerazione

Gentile Direttore, le scrivo per lanciare questa mia proposta, nella speranza che chi siede nei posti di governo ci possa pensare.

L’ampio complesso immobiliare, di quasi 25mila metri cubi, composto da due torri gemelle alte 30 metri ciascuna, accanto al Ponte Due Giugno, all’ingresso del centro storico della città di Fiumicino, non potrebbe essere utilizzato per realizzare un ospedale per il nostro Comune, disponibile per tutti noi residenti, visto che non ne abbiamo e ne sentiamo la mancanza quando serve.

So perfettamente che la nostra Amministrazione comunale non ha questo potere, perché la competenza legislativa in materia, spetta allo Stato e alla Regione, ma potrebbe sensibilizzare gli enti preposti, visto che sarebbe una cosa utilissima per tutti noi.

Lettera inviata da: Marco D.

