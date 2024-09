Ritrovato nella zona del vecchio faro 1 dei 6 bagagli rubati a turisti sul Lungomare della Salute

“Chiedo a chi possa aver individuato gli altri 5 di contattarmi per poterli restituire”

Sono stati rubati 6 bagagli a dei turisti americani sul lungomare. Ho trovato uno di questi 6 bagagli al Faro, completamente aperto col contenuto sparso tra gli scogli (vedi foto).

Lo sto restituendo alla proprietaria che mi comunica che le sono stati rubati dall’auto mentre era a pranzare sul Lungomare. Chiedo a chi possa aver trovato gli altri 5 bagagli di contattarmi se li individuasse. Non hanno cose di valore, ma lavori in ceramica per un corso che questa signora segue da studente e dei libri di arte. Davvero che brutto biglietto da visita per Fiumicino e per l’Italia in genere.

Potete contattarmi a laura.maria.liberati89@gmail.com (autorizzo Fiumicino-Online a inserire l’indirizzo email nella pubblicazione dell’articolo)

Lettera inviata da: Laura L.

