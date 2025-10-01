Riparte la costruzione dell’antenna 5G in via Donato Briscese all’Isola Sacra

“Troppo vicina alle case e al campo da rugby, vogliamo chiarezza sui permessi”

Gentile Direttore, le scrivo in merito alla costruzione di un’antenna 5G in via Donato Briscese, all’Isola Sacra. Qualche tempo fa i lavori erano stati fermati, ma da alcuni giorni sono ripresi e stanno procedendo molto rapidamente: la base è quasi completata e in strada sono già visibili segni che lasciano intendere l’imminente avvio degli scavi per la fibra.

Non risultano cartelli del Comune che indichino l’autorizzazione dei lavori, né sappiamo se sia stata ottenuta la necessaria autorizzazione paesaggistica. L’antenna sta sorgendo a pochissimi metri dalle abitazioni — appena 5 o 6 — in un’area abitata da persone fragili: malati oncologici, donne in gravidanza e anziani.

La situazione ci preoccupa profondamente. Anche io, che scrivo, ho già affrontato un tumore e vivo con costanti controlli per evitare recidive. È inaccettabile che un impianto di questo tipo venga realizzato così vicino alle case e al campo da rugby, frequentato quotidianamente da tanti ragazzi che praticano sport.

Come è possibile che sia stato rilasciato un permesso per un’opera simile? Le chiediamo, se possibile, di dare visibilità a questa vicenda, nella speranza che si possa intervenire per fermare quello che consideriamo un grave errore.

Lettera inviata da: Martina L.

