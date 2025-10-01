Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 1 Ottobre 2025

Riparte la costruzione dell’antenna 5G in via Donato Briscese all’Isola Sacra

“Troppo vicina alle case e al campo da rugby, vogliamo chiarezza sui permessi”

 

Gentile Direttore, le scrivo in merito alla costruzione di un’antenna 5G in via Donato Briscese, all’Isola Sacra. Qualche tempo fa i lavori erano stati fermati, ma da alcuni giorni sono ripresi e stanno procedendo molto rapidamente: la base è quasi completata e in strada sono già visibili segni che lasciano intendere l’imminente avvio degli scavi per la fibra.

 

Non risultano cartelli del Comune che indichino l’autorizzazione dei lavori, né sappiamo se sia stata ottenuta la necessaria autorizzazione paesaggistica. L’antenna sta sorgendo a pochissimi metri dalle abitazioni — appena 5 o 6 — in un’area abitata da persone fragili: malati oncologici, donne in gravidanza e anziani.

 

La situazione ci preoccupa profondamente. Anche io, che scrivo, ho già affrontato un tumore e vivo con costanti controlli per evitare recidive. È inaccettabile che un impianto di questo tipo venga realizzato così vicino alle case e al campo da rugby, frequentato quotidianamente da tanti ragazzi che praticano sport.

 

Come è possibile che sia stato rilasciato un permesso per un’opera simile? Le chiediamo, se possibile, di dare visibilità a questa vicenda, nella speranza che si possa intervenire per fermare quello che consideriamo un grave errore.

 

Lettera inviata da: Martina L.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Antenna 5G Isola Sacra
Articoli correlati
Cronaca

Incendio a Castel Fusano: Vigili del Fuoco in azione per domare le fiamme

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Lettere

Fiumicino, ecoisola posizionata nello spazio adiacente al mercato del sabato inutilizzabile

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Lettere

Fiumicino, la città senza ferrovia

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Lettere

Riparte la costruzione dell’antenna 5G in via Donato Briscese all'Isola Sacra

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Lettere

Via del Portico Placidiano, una strada dimenticata

mercoledì, 1 Ottobre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz