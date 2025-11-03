Porto turistico non crocieristico: il vecchio faro merita un progetto che valorizzi Fiumicino

Un porto turistico sarebbe un volano di sviluppo, non un peso per la città

Gentile Redazione, desidero esprimere la mia opinione in merito al progetto di realizzare un porto crocieristico nella zona del vecchio faro a Fiumicino. Come molti cittadini, nutro forti perplessità riguardo a tale proposta. La costruzione di un’infrastruttura di questo tipo comporterebbe inevitabili ripercussioni sull’ambiente, un significativo aumento del traffico e un ulteriore aggravio dell’inquinamento, elementi che rischiano di compromettere la qualità della vita dei residenti e dell’ecosistema costiero.

Ritengo che esista un’alternativa più sostenibile e vantaggiosa per la nostra città: la realizzazione di un porto turistico. Un progetto di questo tipo valorizzerebbe l’area del vecchio faro, oggi lasciata al degrado da troppo tempo, restituendole dignità e trasformandola in un luogo di attrazione, non solo per i turisti ma anche per i cittadini. Un porto turistico potrebbe favorire lo sviluppo economico locale, sostenere il settore della piccola nautica e della ristorazione, creare posti di lavoro e promuovere un turismo di qualità, rispettoso del territorio.

Fiumicino merita progetti lungimiranti, che guardino al futuro senza sacrificare la sostenibilità ambientale e il benessere dei suoi abitanti. Trasformare la zona del faro in un polo turistico moderno e curato potrebbe diventare un vero fiore all’occhiello per la città, offrendo benefici concreti e duraturi.

Spero che le istituzioni locali possano considerare con attenzione questa proposta e avviare un confronto costruttivo con i cittadini, per immaginare e realizzare insieme un futuro migliore per Fiumicino.

Lettera inviata da: Mario C.

