Porto crocieristico, l’area abbandonata al degrado

Disservizio o volontà politica?

Gentile direttore, le scrivo per denunciare la penosa situazione in cui versa l’ultimo tratto di via del Faro. Una vera discarica a cielo aperto. Tutte le mattine la percorro per allenarmi e recarmi a fare colazione al Porticciolo.

Da oltre due mesi non viene effettuata una bonifica. Molti credono che la zona sia volutamente lasciata in questo stato per giustificare la necessità di favorire la realizzazione del Porto Crocietistico come unica soluzione per eliminare il degrado del comprensorio.

Ultimamente, solo grazie all’intervento dell’Arma dei Carabinieri sono stati rimossi i rifiuti all’interno del manufatto dell’ex ristorante Vecchia Scogliera.

Mi domando cosa fanno il Sindaco e l’assessore competente. Si tratta di un disservizio da attribuire alla ditta incaricata o, come ho detto sopra, di una loro volontà politica per favorire la realizzazione del Porto? Inoltre fa pensare il silenzio da parte dell’opposizione sul peggioramento in generale del servizio di raccolta.

Sono tutti d’accordo? Anche se devo dire che con la vecchia amministrazione la zona veniva bonificata almeno una volta a settimana. La ringrazio per lo spazio che vorrà dedicare alla mia protesta, nella speranza che finalmente qualcuno intervenga.

Lettera inviata da: Fabio G.

