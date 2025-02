Polizia Locale: una proposta per la nostra Amministrazione Comunale

Mettere più agenti per poter controllare maggiormente il territorio

Buongiorno Direttore, colgo l’occasione del suo giornale per lanciare una proposta alla nostra Amministrazione Comunale.

Nella giornata di ieri, domenica 16 febbraio, Fiumicino è stata presa d’assalto dai romani e sono emersi i soliti problemi, parcheggio selvaggio, in spiaggia e lungo la passeggiata cani senza guinzaglio o museruola.

Ora mi chiedo sono stati assunti i nuovi vigili ma non sarebbe il caso nel week end di mettere due vigili a piedi fissi sul Lungomare della Salute e su via Torre Clementina, per evitare tante situazioni spiacevoli e per evitare che la gente lasci i suoi rifiuti in spiaggia?

Inoltre vorrei fare una proposta, tante località di mare, ad esempio Cervia, Rimini in Emilia Romagna e Sabaudia nel Lazio, durante la stagione estiva estendono il servizio dei vigili anche la notte, cosi da poter controllare maggiormente il territorio. Perché la nostra amministrazione non pensa di istituire per il periodo estivo il servizio notturno dei nostri vigili? Cosi da poter controllare i locali che fanno gli eventi e per monitorare il territorio?

Lettera inviata da: Marco M.

