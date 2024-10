Politica, la consigliera Califano sempre pronta a lamentarsi di tutto

Sarebbe opportuno poter lavorare insieme per il bene della nostra Città

Gentile redazione, leggo tutti i giorni sul vostro giornale le dichiarazioni della Consigliera Michela Califano che attacca la maggioranza del comune di Fiumicino.

Ogni giorno è contraria a nuovi progetti (vedi Porto crocieristico) o si lamenta di decisioni prese dalla Giunta. Capisco che il suo partito ha perso a Fiumicino, Regione Lazio e Governo, ma appunto per questo dovrebbe essere più calma per poter lavorare insieme per il bene della nostra Città.

Lettera inviata da: Danilo C.

