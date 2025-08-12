Più cestini per una spiaggia più pulita

Spesso siamo costrettti a lasciare le buste in terra accanto ai contenitori
Con questa mia lettera voglio far presente la carenza di cestini per la raccolta dei rifiuti nelle spiagge libere. Attualmente, i pochi cestini presenti si riempiono velocemente, costringendo molti bagnanti a lasciare le buste piene di rifiuti sulla sabbia, accanto ai contenitori, con il rischio che vento e animali spargano i rifiuti lungo la spiaggia e in mare.
Ritengo necessario installare un numero adeguato di cestini lungo tutto il litorale delle spiagge libere e garantire uno svuotamento più frequente.
Lettera inviata da: Mirella G.
Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it