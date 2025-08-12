Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 12 Agosto 2025

Più cestini per una spiaggia più pulita

Spesso siamo costrettti a lasciare le buste in terra accanto ai contenitori

 

Con questa mia lettera voglio far presente la carenza di cestini per la raccolta dei rifiuti nelle spiagge libere. Attualmente, i pochi cestini presenti si riempiono velocemente, costringendo molti bagnanti a lasciare le buste piene di rifiuti sulla sabbia, accanto ai contenitori, con il rischio che vento e animali spargano i rifiuti lungo la spiaggia e in mare.

 

Ritengo necessario installare un numero adeguato di cestini lungo tutto il litorale delle spiagge libere e garantire uno svuotamento più frequente.

 

Lettera inviata da: Mirella G.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
