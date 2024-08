Piste ciclabili: urgente la loro manutenzione

Sono invase dalla vegetazione, specialmente quella che corre lungo via Coccia di Morto

Scrivo questa lettera per chiedere al più presto un serio intervento di manutenzione sulle piste ciclabili di Fiumicino.

Ormai la vegetazione infestante ha invaso le piste, specialmente quella che corre lungo via Coccia di Morto. Almeno un poco di rispetto per la persona a cui è intitolata la pista sarebbe doveroso, invece canne, arbusti, erbacce e letteralmente degli alberi infestanti alti più della recinzione aeroportuale. Il tutto crea una situazione di pericolo e interferenza reciproca per pedoni e ciclisti, oltre a dare un pessimo biglietto da visita ai molti turisti che si affacciano nel nostro territorio. E dire che quella è anche una via di emergenza in caso di incidente aereo.

Comune e Aeroporti di Roma dove siete? È questa l’idea di diventare un comune bike friendly a vocazione ciclo enogastronomica e culturale? Perché inuaugurare in pompa magna altre piste se non siamo in grado di manutenere quelle esistenti? Perché i soldi della collettività vanno buttati cosi? Eppure basterebbe programmare un paio di interventi l’anno. Il paradosso è che anche la pista lungo il tevere, inaugurata pochi mesi fa versa nelle stesse condizioni. MA PERCHÉ?

Lettera inviata da: Giovanni O.

