Pineta di Fregene, il 9 gennaio 2025 il vescovo Gianrico Ruzza all’intestazione dell’Area C a Papa Clemente IX°

Il Vescovo Sua Em. Mons. Gianrico Ruzza ci ha informato di poter offrire la sua disponibilità il giorno 09 gennaio 2025 alle ore 10,00 per procedere all’intestazione dell’Area C della Pineta di Fregene a Papa Clemente IX°, nonché alle nuove piantumazioni di pini sempre nell’Area C della Pineta, ed anche inaugurare l’AREA degli ARTISTI.

Auspichiamo che l’Amministrazione di Fiumicino dia immediato seguito alla cortese disponibilità del Vescovo, che ha mostrato fin da subito il suo personale apprezzamento per l’iniziativa proposta dalla nostra Associazione, sulla quale l’Amministrazione ha già dato affidamenti per la realizzazione dell’evento.

È necessario che quanto prima la Commissione Riserva del Litorale Romano autorizzi la piantagione dei pini; e che si dia seguito alle relative delibere di Giunta sia per l’intitolazione dell’Area C a Papa Clemente IX°, che per l’istituzione, al suo interno, dell’AREA degli ARTISTI, dove già potrebbe trovare utile collocazione il pino donato al Comune di Fiumicino in occasione della commemorazione del Centenario dalla nascita dell’attore Marcello Mastroianni, avvenuta il 20 luglio di quest’anno in Pineta, alla presenza del Sindaco Baccini.

Lettera inviata da: Piero Strocchi, Presidente associazione “Autonomia da Fiumicino”

