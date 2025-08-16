Parco Leonardo: segnalazione stato di degrado in via Andrea Mantegna

La strada si presenta costantemente come una vera e propria discarica a cielo aperto
Buongiorno, vorrei segnalare lo stato di degrado in cui versa ormai da tempo via Andrea Mantegna a Parco Leonardo.
La strada si presenta costantemente come una vera e propria discarica a cielo aperto, con rifiuti di ogni genere abbandonati lungo il percorso.
La situazione peggiora di giorno in giorno. Chiediamo gentilmente che questa situazione venga resa pubblica per sensibilizzare le autorità competenti e sollecitare un intervento urgente di pulizia e monitoraggio per denunciare chi abbandona i rifiuti. Grazie per l’attenzione.
Lettera inviata da: Claudia F.
