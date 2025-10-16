Parco Leonardo, scale dei parcheggi ridotte a discarica

Serve un’azione urgente per ripristinare il decoro
Gentile Direttore, vorrei segnalare lo stato vergognoso delle scale di accesso ai parcheggi sotterranei di Parco Leonardo: sono completamente invase da rifiuti e rese impraticabili dalla presenza di sbandati. Chi esce dal cinema o dai locali non può accedere ai parcheggi in sicurezza.
Anche se non fosse area di diretta competenza comunale, l’amministrazione dovrebbe sollecitare chi di dovere a intervenire con urgenza per ripristinare il decoro e garantire ai cittadini l’accesso ai parcheggi.
Lettera inviata da: Dario C.
Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it