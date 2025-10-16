Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 16 Ottobre 2025

Parco Leonardo, scale dei parcheggi ridotte a discarica

Serve un’azione urgente per ripristinare il decoro

 

Gentile Direttore, vorrei segnalare lo stato vergognoso delle scale di accesso ai parcheggi sotterranei di Parco Leonardo: sono completamente invase da rifiuti e rese impraticabili dalla presenza di sbandati. Chi esce dal cinema o dai locali non può accedere ai parcheggi in sicurezza.

 

Anche se non fosse area di diretta competenza comunale, l’amministrazione dovrebbe sollecitare chi di dovere a intervenire con urgenza per ripristinare il decoro e garantire ai cittadini l’accesso ai parcheggi.

 

Lettera inviata da: Dario C.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Parco Leonardo Rifiuti
Articoli correlati
Lettere

Fiumicino, un parcheggio trasformato in discarica rifiuti

giovedì, 16 Ottobre 2025
Lettere

Parco Leonardo, scale dei parcheggi ridotte a discarica

giovedì, 16 Ottobre 2025
Cronaca

Nuovo porto crocieristico di Fiumicino, stop ai lavori: manca l’autorizzazione paesaggistica

giovedì, 16 Ottobre 2025
Cronaca

Fiumicino abbraccia l’Europa: giovani studenti cechi ospiti in Comune

giovedì, 16 Ottobre 2025
Politica

"Blue Innovation Lab": istituzioni e imprese insieme per il litorale laziale

giovedì, 16 Ottobre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Parco da Vinci: Halloweekend
Centro Studi GoPrinz