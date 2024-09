Fermiamo il parcheggio abusivo sulle corsie di emergenza lungo l’A91 Roma-Fiumicino

La situazione sta degenerando di giorno in giorno, con gravi ripercussioni sulla sicurezza stradale

Gentile Redazione di Fiumicino Online, vi scrivo per chiedere il vostro supporto su una questione che sta diventando sempre più critica per la nostra comunità: il fenomeno dei parcheggi abusivi lungo la Roma-Fiumicino. La situazione sta degenerando di giorno in giorno, con gravi ripercussioni sulla sicurezza stradale, sul decoro urbano e sulle attività regolari che operano nella nostra zona.

I parcheggiatori abusivi agiscono senza alcun rispetto per la legge, creando disagi ai cittadini e mettendo a rischio la sicurezza dei nostri veicoli. Molti residenti e lavoratori hanno espresso il loro malcontento, ma è necessario un intervento più incisivo per portare questo problema all’attenzione delle autorità competenti.

Per questo motivo, vi chiedo gentilmente di pubblicare questa mia lettera di denuncia su Fiumicino Online per informare la popolazione e sensibilizzare le istituzioni. L’obiettivo è avviare un dibattito pubblico che possa portare a una soluzione definitiva.

Inoltre, vi invito a sostenere e promuovere la petizione che abbiamo avviato per contrastare questa situazione. Più persone saranno informate e coinvolte, maggiore sarà l’impatto della nostra richiesta di intervento. Ecco il link alla petizione: https://chng.it/tYDF7VWjbs

Confido nella vostra sensibilità e nel vostro impegno per il bene comune. La vostra voce può fare la differenza!

Lettera inviata da: Alessandro S.

