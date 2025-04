“Ippolito e le stelle”: Daniele Lippi a Fiumicino

L’executive chef del ristorante romano Acquolina (2 stelle Michelin) ha cucinato insieme ad Andrea Alberghetti e Marco Fedeli reinterpretando i piatti iconici della tradizione.

di Dario Nottola

Da “Ippolito” a Fiumicino è arrivato Daniele Lippi: l’executive chef del ristorante romano Acquolina (2 stelle Michelin) ha cucinato accanto ad Andrea Alberghetti e Marco Fedeli. Tradizione, stagionalità, terra e mare sono stati gli elementi chiave del menu elaborato dai protagonisti per la prima serata del format “Ippolito e le stelle”. I vini di Draga Boutique Winery (San Floriano del Collio, GO) hanno accompagnato tutti i piatti della cena. Per l’occasione, la cucina creativa di mare di Daniele Lippi è stata adattata a un contesto più familiare: gli chef hanno reinterpretato piatti iconici della tradizione romana, nobilitando alcune preparazioni, come le animelle di vitello, preparate con una confettura di limoni salati marocchini, una salsa aioli di canocchie e finocchietto selvatico o il baccalà alla vignarola, preparato con merluzzo locale in oliocottura, con richiami di macchia mediterranea (alloro, timo, rosmarino e lentisco).

Per il primo piatto è stato scelto il tortello di broccoli e arzilla: una rivisitazione di una minestra tradizionale, connubio tra cucina povera di pesce e visione stellata. La pasta fatta in casa è stata servita con un brodetto di pesci da zuppa, arzilla cotta in umido, pomodorino confit, zeste di limone e olio al sedano. Lippi ha puntato sugli spaghetti per la sua Marinara di rosa canina (in sostituzione del pomodoro), con alici, origano e aglio. La cena è proseguita con l’abbacchio brodettato, cotto in casseruola, con aggiunta di uova, limone e senape, servito con bieta ripassata. Il dessert ha rappresentato un’anteprima golosa del nuovo menu di Lippi da Acquolina: una crème caramel preparata con uova fresche di muggine. I prossimi appuntamenti di “Ippolito e le Stelle” si terranno il 29 aprile e il 13 maggio nell’osteria di via della Torre Clementina.