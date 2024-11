Nuovo scarico rifiuti su via Guarino Guarini

Necessaria la chiusura della via con new jersey di cemento armato

Vi scrivo per segnalare che Via Guarino Guarini viene nuovamente presa di mira da incivili che vengono dall’entrata di via Giulio Romano contromano, scaricando di tutto, come si può vedere dalle foto.

La situazione è grave, perchè ci sono numerosi rifiuti speciali, oltre a numerosi mobili, lungo la via, dall’inizio della via entrando da via Giulio Romano e poi dopo la curva in un parcheggio di via Guarino Guarini.

Necessaria una nuova e immediata bonifica e la chiusura della via con new jersey di cemento armato e installazione di foto trappole.

Lettera inviata da: Dario C.

