Nuovo porto crocieristico, la domanda sorge spontanea

Ma se il guadagno della società che lo realizzerà dovesse venire a mancare, farà la stessa fine del molo sud del porto canale?

In questi ultimi giorni e specialmente questa mattina, sto leggendo sul vostro quotidiano, tutte le problematiche relative alla prossima realizzazione del porto crocieristico di Fiumicino.

Vorrei per questo far presente che la zona del vecchio faro ha bisogno di una seria ripulita e sistemazione, non può restare così come è adesso, ma una domanda mi sorge spontanea. Sicuramente la società che lo realizzerà avrà il suo bel guadagno, su questo non ci sono dubbi. Ma se poi il guadagno di questa società dovesse venire a mancare, anche questo porto farà la fine del vecchio attracco delle navi per la Sardegna, dove un tempo partivano dal molo sud del porto canale di Fiumicino?

Parliamo di circa 17 anni fa, più o meno, quando a sorpresa da Fiumicino non sal­parono più i traghetti per la Sar­degna, visto che la società Tirrenia, con i conti in rosso, cancellò i collega­menti. Una superfi­cie di oltre 600 metri quadrati divi­sa tra biglietteria e punto risto­ro. Ma dopo l’abbandono della Tirrena, è rimasto tutto chiuso ed abbandonato. Soltanto adesso le voragini che si erano create nella vecchia banchina del molo sud, sono state riempite con massi di roccia, ma quanto dureranno?

Per questo la domanda mi sorge spontanea, ma se gli affari della società che realizzerà il nuovo porto non dovessero andar bene, come è successo per la Tirrena, cosa ci ritroveremmo? Di nuovo tutta la zona del vecchio faro in stato di abbandono, come adesso?

Lettera inviata da: Antonietta R.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it