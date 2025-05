Nuovo look darsena di Fiumicino

Per questo capannone, che sta diventando una discarica, non si può fare nulla?

Alla redazione di Fiumicino Online. Vi scrivo questa lettera per far notare una cosa, che agli occhi di noi cittadini risulta molto strana.

La nostra Amministrazione comunale sta rifacendo il look completo della darsena, con una spesa non indifferente. Questa è una ottima cosa, perchè significa che anche l’Isola Sacra, rientra nel mirino di chi governa la nostra città.

Però voglio sottolineare una cosa. Ma questo capannone, che vedete nella immagine fotografica che vi ho inviato, deve restare così in bella vista?!?!

Come potete vedere dalle foto, sta diventando una discarica di rifiuti. E allora mi chiedo se è possibile fare qualcosa per avere un risultato completo al 100% per il nuovo look della darsena. Non dico di buttarlo giù, perchè forse non si può, ma almento farlo sistemare, riverniciare e sopratutto tenerlo pulito.

Lettera inviata da: Franco F.

