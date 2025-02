Nuova area cani Isola Sacra, promessa non mantenuta dal Comune

Nell’ottobre dello scorso anno l’amministrazione preannunciava la sua creazione

Gentile Direttore, mi rivolgo a Lei perché Fiumicino Online svolge un servizio utile dando spesso voce a noi semplici cittadini. Nell’ottobre dello scorso anno l’amministrazione preannunciava la creazione di un’area cani attrezzata anche con una fontanella nell’area pubblica compresa tra via Carcopino e via Gismondi a Isola Sacra (Clicca qui).

Da allora, a tutt’oggi, non abbiamo visto ancora nessuna realizzazione. Vorremmo sapere se il progetto è ancora valido e quando effettivamente inizieranni i lavori. Sarebbe anche opportuno il posizionamento di cestini gettacarte e per le deiezioni canine. La ringrazio per l’attenzione.

Lettera inviata da: Tiziana M.

