Monumento a San Pietro: finalmente ci siamo!

Dopo 16 anni e 3 progetti non realizzati, in arrivo il quarto

Era il settembre 2008 (oltre 16 anni fa) quando un gruppo di cittadini di Fiumicino costituirono un Comitato che si proponeva di realizzare un monumento a ricordo del probabile sbarco a Fiumicino, avvenuto dopo gli anni 60 D.C. di San Pietro.

Ciò perché si era venuti a conoscenza che Egli, nel suo viaggio verso Roma, sia approdato al Capo di Santa Maria di Leuca, situato in Puglia ed abbia trasformato un tempio della dea Minerva, in rovina, in un tempio alla Vergine che oggi è titolato alla “Madonna de finibus terrae”.

Il fatto destò molto interesse ed a seguito di alcune ricerche si venne a sapere che oltre una dozzina di località costiere del sud Italia vantano il passaggio di San Pietro. Sono stati pertanto elaborati ben tre progetti che purtroppo per varie motivazioni non è stato possibile realizzare.

Il primo, situato di fronte al Museo delle Navi, che si trova in aeroporto, in un terreno di proprietà del Duca Cesarini Sforza, è stato bocciato dalla Sopraintendenza di Ostia che ritiene che in quell’area si trovino sepolte alcune imbarcazioni colà affondate.

Il secondo previsto nella piazza Alcide De Gasperi è stato annullato poiché la citata piazza fu interessata dal secondo progetto del nuovo mercato del sabato (il primo era stato bocciato perché si trovava in parte su terreno inidoneo).

Il terzo, che era stato elaborato da uno sponsor del sindaco Montino nella rotonda che si trova tra Via Coccia di Morto e Via della Foce Micina, dopo avere ottenuto tutte le autorizzazioni, subì un fermo a causa del Covid negli anni 2020 e 2021.

Nella primavera del 2022 il sindaco Montino, adducendo motivazioni che si sono rivelate non veritiere, sospese l’autorizzazione ed alcuni mesi dopo, nonostante petizioni e proteste della cittadinanza, realizzò un contrastato ed incomprensibile monumento, spendendo la non indifferente cifra di 300mila euro (denari non suoi ma della collettività).

Finalmente il Sindaco Baccini nel 2024, d’intesa con il Comitato, individuò una nuova area dove realizzare il monumento, la rotonda situata tra Via Foce Micina a Via del Canale, e si è deciso di affidare ad un noto scultore di Fiumicino Claudio Frattali, la realizzazione di un monumento che avesse una maggiore valenza artistica invece che religiosa.

Il progetto di cui abbiano ora un calco in via di completamento, vede San Pietro, modestamente vestito, che in ginocchio ringrazia il cielo di essere giunto a Roma, dopo un viaggio non certo facile. Il progetto ha trovato positivi consensi sia dal Comitato, sia dal Sindaco, sia dai Parroci delle Parrocchie di Fiumicino, sia dal Vescovo della nostra Diocesi.

La realizzazione dal monumento sta ora subendo un ritardo dovuto al fatto che lo sponsor del terzo progetto, adducendo motivazioni speciose, si è ritirato per cui il Comitato è ora alle ricerca dei necessari fondi (lo sponsor si era impegnato per 50mila euro) lievitati, peraltro, a circa 90mila. Si spera comunque di realizzare l’opera entro l’anno giubilare.

