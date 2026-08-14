Monumento a San Pietro: ci siamo!

Il progetto ha ottenuto tutti i permessi necessari

Il progetto definitivo, realizzato dall’arch. Claudio Frattali, presentato al sindaco Baccini nella sala consiliare il 13 dicembre 2025 ha completato il complesso e tortuoso iter tecnico-amministrativo ottenendo tutti i pareri necessari che sono risultati positivi.

Nel mese di settembre inizieranno i lavori della base del monumento che saranno realizzati dall’imprenditore Massimo Carsetti e si darà il via alla costruzione della statua che richiederà un paio di mesi. Entro l’anno, si spera per l’otto dicembre, festa dell’Immacolata, si dovrebbe procedere alla sua inaugurazione alla presenza, così si spera, di alti dignitari pontefici e non si esclude la presenza di Papa Leone XIV.

Si completa così, grazie anche all’attenzione prestata all’iniziativa dal sindaco Baccini, l’iter durato la bellezza di ben 18 anni (il Comitato promotore si era costituito nel mese di settembre 2008) durante i quali sono stati elaborati, in varie località del Comune di Fiumicino, 4 progetti che per vari motivi non è stato possibile realizzare.

Come già più volte riportato il Comitato si era costituito dopo che alcuni fiumicinesi erano venuti a conoscenza che il compianto pontefice Benedetto XVI si era soffermato, mentre si trovava nel Salento nel 2008 in Visita Apostolica, al Santuario della Madonna “de finibus terrae” al capo si Santa Maria di Leuca che la tradizione vuole essere stato realizzato da San Pietro che durante il suo viaggio verso Roma si sia colà fermato ed abbia trasformato un cadente tempio della dea Minerva in un tempio alla Vergine Maria. I citati cittadini effettuati alcuni studi vennero a conoscenza che molte località marine del sud Italia vantano il suo passaggio.

Appare pertanto possibile che San Pietro, la cui presenza a Roma viene data dopo l’anno 60, sia potuto sbarcare nel Porto di Claudio, i cui lavori iniziati nel 54, era in avanzato stato di costruzione e quindi funzionante. Con tali premesse si è costituito un Comitato che vuole ricordare la probabile sua presenza a Fiumicino realizzando un idoneo monumento.

Lettera inviata da: Dr. Carlo Giovanni Michieletto

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