Manutenzione piste ciclabili

La pista lungo via Coccia di Morto sempre più abbandonata

Salve, dopo aver ripreso l’andare in bici, ho notato due situazioni: la nuova pista ciclabile che prolunga quella sul Lungomare della Salute, in costruzione, e lo stato di abbandono della pista ciclabile lungo via Coccia di Morto.

Mi domando che se questa è la manutenzione chissà quanto durerà la nuova pista ciclabile che oltretutto è situata sulla sabbia.

Lettera inviata da: Claudio S.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it