Ma nel nuovo mercato del sabato ci sono i bagni pubblici?

Oggi ho visto che il prato dietro i banchi sta diventando un vespasiano

Vi scrivo questa mia lettera per chiedere se nel mercato del sabato ci sono i servizi igienici pubblici. Ve lo chiedo perchè da quello che ho potuto vedere oggi, il prato accanto ai banchi si sta trasformando in una sorta di vespasiano a cielo aperto.

Come potete vedere dalle foto, sul posto ci sono varie strutture, ma sono bagni pubblici? Se ancora non lo sono, sarebbe il caso di renderle praticabili sia per gli operatori che per chi va al mercato per fare compere.

Anche su via delle Ombrine, dove stava precedentemente il mercato, non c’erano bagni pubblici, ma almeno potevi entrare nel bar per andare in bagno.

Lettera inviata da: MariaGrazia G.

