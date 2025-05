Lungomare della Salute, necessario un intervento

Ritengo utile fare un piccolo investimento per risistemare questo luogo caratteristico

Gentile redazione Fiumicino Online, vi scrivo, per la prima volta una mia lettera, perchè vedo con estremo piacere, che siete molto attenti al nostro territorio, riportando le grandi e le piccole cose che avvengono, e questo è molto importante per tutti noi cittadini. Ma veniamo al sodo, non vorrei dilungarmi troppo con questa mia lettera.

Vorrei parlare della nuova stagione balneare, che partirà già da questo mese. Oggi, come anche nei giorni scorsi, gli operai stanno spianando le spiagge libere sul Lungomare della Salute e questo è buono. Però vorrei far presente che oltre a spianare la spiaggia, sarebbe il caso di dare una sistemata anche a tutto il resto, come potete vedere dalle foto che vi ho inviato.

Il nostro lungomare è un luogo che attira molte persone tutto l’anno, specialmente d’estate, quindi cosa ci vuole a fare un piccolo investimento per sistemare questo luogo caratteristico.

Lettera inviata da: Michela O.

