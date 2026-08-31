La locomotiva storica di Fiumicino merita più cura e attenzione

Il vecchio treno di via della Torre Clementina racconta un pezzo importante della storia della città: pulizia, manutenzione e maggiore decoro potrebbero trasformarlo in un vero punto di attrazione turistica

Gentile Direttore, all’inizio di via della Torre Clementina, proprio di fronte alla rotonda che conduce al Ponte Due Giugno, si trova una testimonianza particolare della storia di Fiumicino: una vecchia locomotiva con il suo carro bagagliaio, collocati su un tratto di binari riportato alla luce.

Per chi passa da quella parte della città, e soprattutto per chi visita Fiumicino per la prima volta, è certamente insolito imbattersi in un antico convoglio ferroviario del 1880 circondato oggi da locali, ristoranti, pedoni e automobili. Eppure quella presenza non è casuale. La locomotiva e i binari ricordano infatti un pezzo della storia della nostra città, quando la ferrovia arrivava fino al Porto Canale ed era utilizzata anche per il trasporto, il carico e lo scarico delle merci.

È quindi un simbolo di come appariva quella parte di Fiumicino molti anni fa e rappresenta un collegamento concreto tra il centro cittadino di oggi e le sue origini.

La scelta di lasciare visibile questo storico convoglio ha, a mio avviso, anche un’importante valenza turistica e culturale. Si trova infatti in uno dei punti maggiormente frequentati di Fiumicino, lungo la strada che costeggia il Porto Canale. Uno spazio storico dedicato all’Infopoint, dove la Pro Loco per fornire informazioni ai visitatori sulle iniziative, sulla cultura e sulle attrazioni del territorio.

Proprio per questo credo che la locomotiva, il carro e lo spazio che li circonda meriterebbero maggiore attenzione e un aspetto più curato.

Non penso necessariamente a interventi particolarmente impegnativi. Sarebbe già importante provvedere periodicamente alla pulizia dell’area dei binari, eliminando rifiuti, erbacce e quanto può dare un’impressione di abbandono, oltre a sistemare e riallineare i paletti metallici e le catene che delimitano il convoglio. Anche una manutenzione complessiva della locomotiva e del carro contribuirebbe a restituire a questo piccolo patrimonio storico il decoro che merita. Sono piccoli accorgimenti, ma potrebbero fare una grande differenza.

Se abbiamo scelto di conservare questo simbolo del nostro passato nel cuore della città, credo sia giusto anche prendercene cura. La memoria storica non va soltanto esposta: va mantenuta, raccontata e valorizzata.

Quella vecchia locomotiva potrebbe diventare ancora di più un elemento caratteristico di via della Torre Clementina, un luogo da fotografare, conoscere e ricordare. Un piccolo biglietto da visita per Fiumicino e, allo stesso tempo, un segno di rispetto per la storia della nostra città.

Mi auguro quindi che questo spazio possa ricevere presto la giusta attenzione, affinché cittadini e turisti possano continuare ad ammirarlo nel decoro e nelle condizioni che un bene di questo valore merita.

Lettera inviata da: Giuseppe P.

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