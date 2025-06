La città punta il dito contro l’Autorita Portuale

La banchina nord accanto alla passerella pedonale e il capannone in darsena, abbandonati a danno dell’immagine

Gentile Redazione di Fiumicino Online, vi scrivo questa mia lettera, dopo aver fatto delle accurate ricerche su internet, dove ho scoperto che la vecchia Autorità Portuale di Fiumicino non esiste più come ente separato, ma le sue competenze sono state integrate nell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale AdSP MTCS.

AdSP MTCS è un ente pubblico che amministra il sistema portuale dell’area, comprendente i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. L’AdSP MTCS ha quindi assorbito le competenze e la gestione che precedentemente erano dell’Autorità Portuale di Fiumicino.

Bene dopo questa mia breve introduzione vorrei chiedere, nella speranza di avere la spiegazione, ma se la AdSP MTCS ha assorbito tutte le competenze, perchè non si da da fare per rimettere a posto le cose.

Si lo so, si sta costruendo il porto commerciale e quindi si è tutti impegnati, ma la altre cose, che sembrano di scarso interesse, mentre per la nostra città sono importanti, quando verranno rimesse a posto?

Parlo della banchina nord, accanto alla passerella pedonale (vedi foto) ormai abbandonata da anni. Parlo del grande capannone presente nella Darsena (vedi foto).

Per concludere voglio rivolgere questa lettera anche alla nostra Amministrazione comunale, facendo presente che si stanno spendendo tanti soldi per la bellezza del Centro storico della città lungo via Torre Clementina e tanti altri per dare un nuovo look alla darsena, soldi spesi assolutamente bene, questo lo confermo, ma se poi chi viene alza gli occhi e vede questo abbandono la città perde sicuramente come immagine verso i turisti ed anche verso noi residenti.

Lettera inviata da: Manuela S.

