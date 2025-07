Isola Sacra, Via Coni Zugna nel più completo abbandono

Lancio il mio appello all’Assessore ai Lavori pubblici del nostro Comune

Gentile direttore, le scrivo per denunciare lo stato di completo abbandono di via Coni Zugna, una delle strade principali e a grande percorrenza, dell’Isola Sacra.

Sul manto stradale, già compromesso, sono stati effettuati scavi per la conduttura dell’acqua e i rattoppi effettuati l’hanno resa ancora più pericolosa e impercorribile. Giorni fá una signora che transitava in bicicletta è caduta riportando, fortunatamente, solo lievi escoriazioni. Inoltre i lecci sui marciapiedi sono diventati mastodontici e i rami calano ad altezza d’uomo e nei recinti privati, per non parlare dei rifiuti lasciati a terra dai soliti zozzoni.

L’emblema dell’abbandono è poi rappresentato dalla fontana all’incrocio con via Passo Buole dove, anche la, i lecci costringono i passanti a scendere dal marciapiedi per i rami penduli che impediscono il passaggio.

Mi dicono che la poca attenzione sull’Isola Sacra, in generale, dipenda dal fatto che l’assessore ai Lavori Pubblici provenga dal Nord del Comune. Ma io non voglio crederlo e spero che questo mio appello lo induca ad intervenire. La ringrazio per l’attenzione e la saluto.

Lettera inviata da: Marco V.



