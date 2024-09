Isola Sacra, rifiuti abbandonati su Via Col del Rosso

La strada in alcuni tratti risulta difficilmente percorribile

Buongiorno, la presente per segnalare un consistente quantitativo di rifiuti abbandonati su Via Col del Rosso, nel tratto di strada che inizia da Via della Scafa.

Come si può vedere dalle foto, sono presenti parti di mobili, autovetture, contenitori in plastica di varie dimensioni, ecc. La strada in alcuni tratti risulta difficilmente percorribile.

Lettera inviata da: Debora P.

