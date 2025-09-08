Isola Sacra, Madonnella: la differenziata è un miraggio

Pretestuosi gli appelli dell’assessore all’ambiente.

Gentile dottor Fasano, le scrivo per denunciare lo smantellamento di tutti gli impianti per fare una corretta differenziata stradale all’Isola Sacra sulla piazzetta della Madonnella. Progressivamente sono scomparsi il contenitore degli abiti usati, quello per gli oli esausti, per le batterie quello per i farmaci scaduti e anche il cestino gettacarte.

È incomprensibile che, mentre l’assessore all’ambiente, giustamente, sollecita i cittadini invitandoli a non abbandonare i rifiuti sul territorio, allo stesso tempo proprio l’Amministrazione smantella e toglie tutti gli impianti stradali per un corretto conferimento differenziato. Ancora più assurdo che questo avvenga nel cuore dell’Isola Sacra dove giornalmente gravitano tantissime persone. Spero che al più presto venga restituita ai cittadini la possibilità di usufruire di nuovi contenitori e di appositi cestini getta carte e per le deiezioni canine.

Lettera inviata da Stefano S.

