Isola Sacra, l’appello dei cittadini per la sicurezza sulle strade

I residenti chiedono marciapiedi, percorsi protetti e un Comitato di Quartiere che dia voce alle esigenze della comunità
Gentile Direttore, le scrivo per sollecitare una maggiore attenzione per la comunità di Isola Sacra. In primo luogo, come purtroppo si è visto ultimamente, per la sicurezza sulle strade.
L’esempio più eclatante è quello dei lavori alla Madonnella dove i pedoni sono costretti ad attraversare in mezzo alla strada, da via Coni Zugna per raggiungere le attività della piazza, alla mercé dei veicoli in mancanza della realizzazione un percorso protetto.
Vogliamo poi parlare delle strade interpoderali come via Monte Solarolo, via Valderoa o anche proprio via Redipuglia, dove mancano i marciapiedi e le persone a piedi rischiano ogni giorno la vita. Per non parlare del disastroso stato di via Coni Zugna dopo i lavori della rete idrica.
Credo che al di la dei partiti ci sarebbe bisogno di un vero Comitato di Quartiere, come c’erano una volta, che faccia sentire la voce dei Cittadini sollecitando l’amministrazione ad una maggiore attenzione per la località. I pseudo comitati esistenti, purtroppo, sembrano poco propensi a “disturbare il manovratore”.
Lettera inviata da: Sandro P.
