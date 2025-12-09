Isola Sacra, la località più popolosa del Comune, spesso dimenticata

Il racconto di un residente storico tra speranze, delusioni e richieste di ascolto

Gentile Redazione, sono un residente storico dell’Isola Sacra e desidero portare all’attenzione dei lettori – e di chi amministra il nostro territorio – alcune considerazioni che ritengo importanti.

Nonostante l’Isola Sacra sia l’area più popolosa del Comune, continuiamo ad attendere interventi e attenzioni che altrove vengono realizzati con maggiore tempestività.

La nostra località presenta una grande eterogeneità urbanistica: capita di vedere ancora il terreno di un contadino che cerca di portare avanti la propria attività, sempre più difficile in questi tempi, affiancato da palazzi di cinque o più piani, per poi ritrovarsi subito dopo piccole abitazioni a piano terra, talvolta anche in condizioni non ottimali. Una varietà che racconta la storia del luogo, ma che evidenzia anche la mancanza di un piano organico di sviluppo e valorizzazione.

Nella mia lettera, però, vorrei concentrarmi soprattutto su ciò che non è stato fatto. Le opere positive realizzate, infatti, si contano sulle dita di una mano. Tra queste desidero riconoscere il recente intervento nell’area adiacente all’attuale Darsena e i lavori – finalmente avviati – per sistemare la rotonda della Madonella. Purtroppo, oltre questi segnali incoraggianti, molto resta fermo.

Un esempio emblematico è la zona del vecchio faro: un luogo dal fascino unico, con un grande potenziale turistico, lasciato per anni al completo abbandono. Alla fine si è arrivati alla cessione ai privati, che vi realizzeranno un mega-porto naturalmente orientato ai loro interessi, e non necessariamente a quelli della comunità residente.

Un’altra questione irrisolta riguarda le nostre strade principali, che attendono da troppo tempo il rifacimento del manto stradale. E potrei proseguire con molti altri esempi, ma preferisco fermarmi qui e lasciare spazio alla speranza: quella che chi ci governa ricordi quanto l’Isola Sacra sia un’area fondamentale per tutto il Comune, non solo per estensione ma soprattutto per numero di abitanti.

Confido che questa mia testimonianza possa essere accolta come un invito all’ascolto e all’azione.

