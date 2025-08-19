Isola Sacra, ennesimo incidente alla Madonnella: i cittadini chiedono più sicurezza

“Serve obbligo di rotatoria e marciapiedi sicuri per pedoni e pendolari”

Gentile Assessore alla Mobilità, con la presente desidero richiamare la Sua attenzione sull’ennesimo incidente avvenuto presso la rotonda della Madonnella, all’Isola Sacra. Questa volta a farne le spese è stato un motociclista, ma purtroppo non si tratta di un caso isolato.

Mi permetto di chiedere: è possibile realizzare finalmente l’obbligo di rotatoria per chi proviene da via della Scafa in direzione Fiumicino? Davvero è così complicato intervenire su questo punto così critico per la viabilità e la sicurezza?

Vorrei inoltre segnalare la situazione di grave pericolo che persiste per i pedoni a causa dei marciapiedi disconnessi nei pressi della Madonnella, in particolare in corrispondenza della fermata Cotral in direzione Fiumicino.

Lettera inviata da: Michele S.

