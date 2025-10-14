Isola Sacra, cittadini in attesa di risposte

Tra cantieri aperti, lavori rallentati e progetti annunciati, cresce la preoccupazione dei residenti

L’Isola Sacra è la zona più grande e popolosa del nostro Comune, ma allo stesso tempo rimane una delle più trascurate. Il territorio è evidentemente molto appetibile per i privati, visto il nuovo porto crocieristico, ma per noi residenti cosa cambia davvero?

Prendiamo alcuni esempi:

– Viabilità zona Madonnella: i lavori per la rotatoria, le strade collegate e l’arredo della piazza sono iniziati da mesi, eppure, nonostante la delibera di giunta approvata lo scorso 27 maggio, il cantiere è ancora aperto.

– Impianto sportivo “Vincenzo Cetorelli”: lo scorso mese di novembre è stato annunciato il restyling, ma ad oggi i cittadini non vedono grandi passi avanti.

– Nuovo Auditorium del Mare: già nel 2023 l’ex sindaco Montino ne parlava in un vostro articolo. Oggi, però, tutto è fermo.

Abbiamo la sensazione che di noi ci si ricordi solo durante il periodo elettorale, quando i voti degli abitanti dell’Isola Sacra diventano importanti. Poi, una volta finite le campagne, restano solo promesse e cantieri infiniti, con tempi d’attesa che si allungano senza una spiegazione chiara.

Lettera inviata da: Carmine F.



