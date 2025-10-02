Isola Sacra chiede un parco per Simona

Dopo la fiaccolata, l’appello: “Un luogo che ne custodisca la memoria”

Gentile Direttore, le scrivo in merito alla recente e tragica scomparsa di Simona. Ritengo sarebbe bello se la vostra testata potesse farsi promotrice della proposta di intitolare a lei un piccolo parco di Isola Sacra, in via Felice Ceccarelli, naturalmente previo consenso dei familiari. Sarebbe un gesto per ricordarne la figura, alla luce delle grandi manifestazioni di affetto espresse da tanti residenti, anche in occasione della fiaccolata organizzata in sua memoria.

Un’iniziativa di questo tipo non solo rappresenterebbe un segno concreto di vicinanza alla famiglia, ma servirebbe anche a sensibilizzare tutti noi sull’importanza di maggiore prudenza e attenzione alla guida, soprattutto lungo i percorsi cittadini.

Colgo infine l’occasione per chiedere all’Amministrazione come mai non siano state ancora concretizzate le intitolazioni di due luoghi significativi ai nostri concittadini Alessandro Nardi e Carmine Cicatiello, già previste dalle delibere di Giunta n. 89 e 90 del 20 aprile 2023.

Lettera inviata da: Roberto Cini

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it