Isola Sacra, area incolta a rischio incendio alla Madonnella

L’area è di proprietà comunale, cosa si aspetta per intervenire?

Gentile direttore, le scrivo in merito al vostro articolo riguardante la polemica sulle aree incolte a rischio incendio (clicca qui), per segnalare una situazione di un’area a rischio incendio nel pieno centro di Isola Sacra alla Madonnella.

L’area in questione, di proprietà comunale, risulta abbandonata con sterpaglie secche che circondano la vecchia e la nuova edicola di giornali.

Come può l’amministratore imporre e sanzionare i cittadini per lo stato dei loro terreni abbandonati e a rischio incendio se proprio l’amministrazione è la prima a non mettere in sicurezza le aree pubbliche. Cosa si aspetta ad intervenire in pieno centro di Isola Sacra, che scoppi un incendio con conseguenze disastrose? La ringrazio per l’attenzione.

Lettera inviata da: Luisella M.

