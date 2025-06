Isola Sacra, albero pericolante su via Pasquale Tessitore

Richiedo all’amministrazione comunale di adottare le necessarie misure di salvaguardia

Volevo segnalarvi che in uscita dalla via Pasquale Tessitore su via della Scafa, c’è un grande pino che si è seccato da molto tempo (vedi foto).

Richiedo all’amministrazione comunale di adottare le necessarie misure di salvaguardia, prima che possa arrecare danni a persone o cose, così come è stato fatto in precedenza con gli altri pini adiacenti.

Letera inviata da: Renato O.

